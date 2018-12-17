Спастись от подрезавшего авто не удалось: из-за массового ДТП на Энгельса растёт пробка

Массовое ДТП собирает пробку в Выборгском районе Санкт-Петербурга, нарушено движение трамваев. Есть пострадавший.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 декабря около 14:50 на проспекте Энгельса, 1, у пересечения с Новороссийской улицей, столкнулись четыре транспортных средства.

В соцсетях писали о двух пострадавших, однако, по данным ГИБДД, травмирован только один человек – водитель «Шкоды». У него, по предварительной информации, сломана рука.

«Формируется пробка, трамваи стоят, ждём служб минут 20», – рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях предлагается версия развития событий. «Портер» дал по тормозам, спасаясь от подрезавшего его таксиста, после чего его развернуло на 90 градусов, и понеслась», – пишет Марк. «Я так понял, что чел на такси подрезал грузовичок, который ехал по трамвайкам, а тот ушел от ДТП на встречку», – добавляет Виктор.

По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону севера начинается на Большом Сампсониевском проспекте, почти от Литовской улицы. В направлении центра стоят от Светлановской площади, но там обычно плотно и без аварий.