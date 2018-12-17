Бульвар Белых ночей вошел в ТОП-30 общественных пространств России

АО «Строительный трест»

Пешеходный бульвар Белых ночей, созданный в жилом квартале NEWПИТЕР в поселке Новоселье, вошел в топ-30 проектов общественных пространств страны по версии авторитетного издания «Проект Россия».

Разработкой концепции бульвара занималась архитектурная мастерская FUTURA-ARCHITECTS – партнер компании «Строительный трест» – девелопера среднеэтажного комплекса NEWПИТЕР.

87-й выпуск журнала «Проект Россия» целиком посвящен общественным пространствам, за 30 лучших российских проектов в этой области были награждены 19 архитектурных бюро.

Отбор лучших происходил следующим образом: редакция «Проекта Россия» выбирала интересные, современные и продуманные общественные пространства, затем с помощью профессионального жюри отбирала среди них лучшие в различных номинациях.

Бульвар Белых ночей – это пешеходная зона, проходящая медианой через весь квартал NEWПИТЕР. Его протяженность на финальной стадии реализации превысит 2 км, а общая площадь благоустройства составит около 50 тыс. кв. м. Променад условно разделен на несколько этапов и развивается пропорционально увеличению количества жителей в районе. Сейчас на нем расположено поле для игры в мини-футбол, высажены газоны, установлены скамейки, проложены велодорожки. В будущем должны появиться площадки для воркаута, специально спроектированные игровые зоны, открытые кафе, сад и площадь с амфитеатром. В 2017 году бульвар Белых ночей также был отмечен серебряным знаком международного фестиваля «Зодчество 2017» в номинации «Открытые общественные пространства».

«Проекты подобные Бульвару Белых ночей не являются коммерческими в классическом понимании этого слова. Однако они играют колоссальную роль в развитии новых жилых кварталов. Для комфортного проживания человека городская среда также важна, как и атмосфера в квартире. Но просто построить дом – не значит создать городскую среду. Формировать ее как раз должны архитекторы и девелоперы с помощью общественных пространств. Именно эту задачу мы и стремимся решить вместе с нашими партнерами. И на сегодняшний день нам это удается», – рассказал руководитель проектов комплексного освоения территорий компании «Строительный трест» Анзор Берсиров.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/