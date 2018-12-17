Евросоюз напомнил Украине о важности свободы слова

Еврочиновники призвали украинскую сторону к созданию условий для журналистов и гражданских активистов, особенно в преддверии выборов следующего года.

«Совет ассоциации ЕС – Украина согласился с необходимостью обеспечить свободу средств массовой информации и плюралистическую среду, а также надлежащее финансирование общественного вещания перед началом избирательного цикла 2019 года. ЕС и Украина договорились о необходимости защиты журналистов и активистов гражданского общества от насильственных нападений, выразив глубокое сожаление по поводу недавних инцидентов», – говорится 17 декабря в итоговом документе, подписанном после состоявшегося в Брюсселе Совета ассоциации ЕС – Украина.

Евросоюз также выразил обеспокоенность усиливающимся преследованием журналистов и активистов на Украине. В качестве примера был особенно отмечен случай гражданского активиста Катерины Гандзюк, которая среди прочего помогала вынужденным переселенцам. На нее было совершено нападение 31 июля, спустя несколько недель она умерла в больнице.