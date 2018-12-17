Сергей Семак: Всех может ввести в заблуждение 17-е место «Фенербахче» в чемпионате Турции, но это серьезный соперник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сопернике по 1/16 финала Лиги Европы, которым стал турецкий «Фенербахче».

«Нам достался действительно серьезный соперник. Всех может ввести в заблуждение турнирное положение «Фенербахче» в чемпионате (клуб занимает 17-е место в чемпионате Турции. – Прим. ред.). Однако если посмотреть на состав, то можно будет понять, что там собраны серьезные футболисты. В Турции играть всегда тяжело. Могло быть хуже, могло быть и лучше. Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы можно было поправить результат во втором матче. Плюс всегда можно сыграть по результату первой встречи. Будем ли менять подготовку? Подготовка уже спланирована, и мы проведем ее так, чтобы нам было комфортно играть», – цитирует Семака официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам жеребьевки «Зенит» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы 12 февраля на выезде в Стамбуле. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Петербурге. На групповом этапе «Зенит» занял в своей группе первое место с 11 очками. В чемпионате России сине-бело-голубые идут на первом месте. «Фенербахче» в группе Лиги Европы занял вторую строчку с 8 очками.