Беглов уволил председателя «митингового» комитета

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Причины отстранения Леонида Богданова от должности не сообщаются. «Исполнять обязанности руководителя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначен А.В.Романов», – говорится в сообщении пресс-службы. Романов ранее куририровал в комитете по безопаcности вопросы взаимодействия с Минобороны.

Отметим, что 11 декабря комитет по законности и правопорядку подписал распоряжение о согласовании двухдневного митинга во Фруктовом саду на Крестовском острове с требованием отставки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Одобрение акции со стороны чиновников Смольного, по данным «Фонтанки», вызвало недоумение областных чиновников.

Отметим, что ранее комитет по законности традиционно запрещал протестные митинги в Северной столице. Отставки Богданова требовали сторонники Алексея Навального, которые больше всего страдали от такой политики.