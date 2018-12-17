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17.12.2018 16:14
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«Новогодний разгуляй» захватил Царскосельские холмы

«Новогодний разгуляй» захватил Царскосельские холмы

ООО «Терминал-Ресурс»

В прошедшие выходные на территории сданного ЖК «Образцовый квартал 3» состоялись новогодние гуляния для жителей Царскосельских холмов. 

Пока самые маленькие гости праздника принимали участие в играх и водили хоровод с Дед Морозом и Снегурочкой, их родители могли угоститься и согреться безалкогольным горячим глинтвейном и различными угощениями, обсудить вопросы дома и спокойно пообщаться с соседями в предновогодней суете. 

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»
     

«На Царскосельских холмах» – проект комплексной застройки территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, куда входят малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» и различного назначения объекты инфраструктуры. Кварталы, где соседи знают друг друга в лицо, где люди чаще улыбаются. Кварталы, куда люди перебираются из густонаселенных районов Петербурга и обретают свежий воздух, потрясающие закаты и живут в атмосфере комфорта каждый день.

На территории проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» запроектирована общественно-деловая зона, где будет расположен ресторан, торговый центр, а также пешеходная прогулочная зона. Совсем скоро территория застройки жилых комплексов станет самодостаточным микрорайоном. На сегодняшний день расположенная между КВЦ Экспофорум и городом Пушкин территория застройки позволяет жителям «Образцовых кварталов» пользоваться объектами инфраструктуры, развлекательными и досуговыми центрами как Московского, так и Пушкинского района. 

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»
 

Застройщик «Образцовых кварталов» ООО «Терминал-Ресурс» большое внимание уделяет не только качеству строительства малоэтажных ЖК, но и той атмосфере, которая будет сопровождать жителей микрорайона. Он щедро высаживает крупномерные деревья и кустарники еще на этапе котлована. К моменту сдачи ЖК формируется ощущение обжитого пространства. 

ЖК «Образцовый квартал 3» сдан, но еще остались свободные квартиры как на средних этажах, так и на последнем, четвертом, где проектом предусмотрена возможность установки камина.    

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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