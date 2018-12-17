Растет спрос на отдых в Турции на Новый год

Российские туроператоры отметили рост спроса на отдых в Турции в период новогодних праздников, некоторые из них заявили об увеличении бронирований в два раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщает АТОР 17 декабря.

Как заявили представители одного из крупных национальных туроператоров, глубина бронирования на праздничные даты по турецкому направлению достигает пяти месяцев, путевки на большинство новогодних заездов уже распроданы.

Зимой и на новогодние каникулы, в частности, путешественники бронируют в Турции отели категории четыре и пять звезд с питанием All Inclusive. Спросом пользуются прежде всего такие курорты, как Белек, Сиде, Анталья, Аланья и Кириш, сообщают туроператоры.

Средняя продолжительность поездок в Турцию зимой у россиян – от трех до 11 ночей, у ряда компаний основной спрос приходится на недельные заезды. В основном в зимнюю Турцию едут пары и молодежь.