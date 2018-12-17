Звезда инстаграма Кира Майер повторно отправлена в колонию за избиение полицейских. Полгода в застенках она уже потомилась

Пресненский суд Москвы снова признал инста-модель Киру Майер виновной в избиении полицейских и отправил в колонию-поселение. Звезда соцсети находится под арестом с мая.

Как сообщает пресс-служба Пресненского суда, 17 декабря Майер признана виновной в двух преступлениях, предусмотренных статьей 318 УК «Насилие в отношении представителя власти».

«Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца в колонии-поселении», – уточняет пресс-служба. Майер арестована 29 мая 2018 года. Период с этого дня до даты вступления приговора в законную силу зачтется ей в срок наказания из расчета день за два. Модель, вероятно, до колонии-поселения не доедет, а сразу выйдет из СИЗО. В ноябре 2018 года Мосгорсуд отменил первый приговор Майер, полтора года колонии-поселения, по тому же делу из-за процессуальных нарушений. Вину звезда признавала.

Кира Майер (Дарья Цветкова) родилась в Удмуртии. Славу ей принесли откровенные фото в Instagram. В мае модель на «Мерседесе» остановили сотрудники ГИБДД. Она пыталась вырвать административный протокол и избила инспектора, а в СИЗО от нее пострадал сотрудник конвойной службы.