Музей «Исаакиевский собор» не согласовывал религиозные службы в Екатерининском приделе

Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров не согласовывал религиозные службы в Екатерининском приделе храма в обозримом будущем. Об этом он сообщил 17 декабря в ответе на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского.

По утверждению Мудрова, письменных распоряжений об «освобождении» музеем придела не поступало, однако по вопросу проведения там богослужений проводилось несколько совещаний с участием чиновников Смольного. «В настоящее время начинаются реставрационные работы около входа в придел святой Екатерины, которые перекрывают доступ в указанный придел», – говорится в письме Мудрова. По его словам, доступ будет ограничен до 15 января 2019 года, после туда смогут приходить и верующие, и неверующие.

Кроме того, директор музея подчеркнул, что ежемесячно представители РПЦ согласуют с музеем план проведения богослужений. Исходя из этого, Мудров пишет, что в ближайшее время религиозных служб в Екатерининском приделе не предусмотрено.

Отметим, что 7 декабря Екатерининский придел Исаакиевского собора был освящён митрополитом Варсонофием. Как писала «Фонтанка», ранее в приделе проходили выставки и другие культурные мероприятия, однако по решению чиновников Смольного ему решили вернуть церковную функцию. Это объяснили тем, что священники якобы пожаловались на нехватку места для служб. В разговоре с «Фонтанкой» сами батюшки опровергли это утверждение. Однако митрополит Варсонофий во время освящения придела отметил, что Исаакиевский собор музей, но лишь «пока», а он молится за то, чтобы уже проводить службы как полагается по православному чину.