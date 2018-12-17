Группа ЦДС победила в конкурсе «Доверие потребителя»

Группа компаний «ЦДС»

Жилой комплекс ЦДС «Дюна» от Группы ЦДС стал победителем XI конкурса «Доверие потребителя». Объект признан лучшим в своем классе среди комплексов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.

Жилой комплекс ЦДС «Дюна» стал лауреатом XI конкурса «Доверие потребителя». Объект был признан лучшим в своем классе среди комплексов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.

Определение победителя производилось на основании интернет-голосования, в котором приняло участие более 10 тысяч петербуржцев, голосования на специализированных выставках «Жилищный проект» и «Ярмарка недвижимости», а также мнения экспертного жюри.

Финалистов оценивали по ряду параметров: качество строительства и жилой среды, клиентский сервис, рекламная кампания. Оценка проводилась также при помощи исследования «Тайный покупатель».

«Мы благодарны коллегам и покупателям за присуждение нашему объекту первого места в конкурсе «Доверие потребителя». ЦДС «Дюна» – это качественный проект, не в первый раз заслуживший высокую оценку профессионального сообщества. Мы продолжаем придерживаться в своей работе самых высоких стандартов качества. Так, в 2018 году мы вывели на рынок четыре новых проекта, которые также могут претендовать на победу в будущих этапах конкурса «Доверие потребителя», – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

Конкурс «Доверие потребителя» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Мероприятие является единственным, где победителей, помимо экспертов, выбирают горожане. Организаторами конкурса выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, портал «Большой Сервер Недвижимости» и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

ЦДС «Дюна» – комплекс построен в одном из популярных курортных мест Санкт-Петербурга - в городе Сестрорецке. Общая площадь комплекса – 49 тыс. кв. м. Дом возведен по кирпично-монолитной технологии с использованием навесного фасада. В доме предусмотрен подземный двухэтажный паркинг на 158 машиномест и собственный торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Дюна» – застройщик ООО «ИнвестКапитал», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru