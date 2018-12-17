Подростков А.У.Е. будут судить за пьяное побоище в Таврическом саду и зефирный торт

В Петербурге будут судить 17-летних адептов субкультуры А.У.Е., беспричинно избивавших посетителей Таврического сада. За прошлые налеты на прохожих они имеют судимости и условные сроки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 декабря, Смольнинский суд зарегистрировал уголовные дела в отношении трех несовершеннолетних, обвиненных в серии преступлений в августе 2018 года.

Основные эпизоды касаются прогулки подростков 24 августа по Таврическому саду. Попадавшихся им под руку прохожих, не умевших поддержать разговор в «пацанском стиле», избивали.

«Находясь на территории Таврического сада, нанес не менее двух ударов руками в область головы потерпевшему, после чего открыто похитил телефон стоимостью 10 тысяч рублей, – уточняет предполагаемую роль одного из подсудимых объединенная пресс-служба. – Второй, находясь в помещении магазина «Дикси» на Кавалергардской, взял с прилавка бутылку коньяка стоимостью 568 рублей и бутылку коньяка стоимостью 419 рублей и скрылся с похищенным. Далее, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной, открыто нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив здоровью потерпевшего легкий вред. Третий в Таврическом саду в присутствии большого количества лиц нанес не менее одного удара кулаком в область челюсти гражданину, причинив здоровью вред средней тяжести».

Один из фигурантов обвиняется в ограблении еще одного магазина «Дикси», на проспекте Энгельса. Он похитил зефирный торт с малиной за 210 рублей.

В сентябре 2018 года эти же лица признаны виновными в серии налетов на жителей Приморского района. С сентября 2016-го по февраль 2017 года они совершали кражи, разбои и грабежи. Приморский суд приговорил их к трем годам условно каждого. В группу входили двенадцать человек. Тогда серия преступления осталась без внимания Следственного комитета. Он заговорил о правовой оценке действиий родителей, чиновников и полицейских, отвечающих за профилактику безнадзорности, только после нашумевшего Таврического сада.