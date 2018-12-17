УПЦ лишила сана двух митрополитов за участие в объединительном соборе
Священный Синод УПЦ принял решение в отношении двух архиереев, которые участвовали в объединительном соборе 15 декабря. Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) запрещены в служении, сообщает 17 декабря официальный сайт канонической Украинской церкви.
В УПЦ посчитали, что собор был организован «неканоническими, раскольническими структурами». Украинская православная церковь не собиралась принимать участие в мероприятии, заявив о его нелегитимности. Несмотря на это, два иерарха УПЦ все-таки приняли участие в соборе, после чего они перестали значиться в диптихе канонических епископов Украины. В итоге синод лишил Симеона и Александра сана.
После проведения «собора» депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал «открыть охоту» на священников канонической Украинской православной церкви; избранный главой новой церкви «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний заявил, что митрополит Онуфрий лишен статуса митрополита Киевского.
Справка:
15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», избравший главой новой раскольничьей церкви Украины «митрополита» Переяславского и Белоцерковского Епифания. О создании Украинской автокефальной церкви народу объявил президент страны Петр Порошенко. Томос о церковной автокефалии патриарх Константинопольский Варфоломей намерен вручить в Стамбуле 6 января.
На соборе 15 декабря присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. В канонической Украинской православной церкви их появление оценили как становление на путь раскола. Остальные иерархи УПЦ считают собрание неканонических структур недействительным.