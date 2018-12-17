УПЦ лишила сана двух митрополитов за участие в объединительном соборе

Священный Синод УПЦ принял решение в отношении двух архиереев, которые участвовали в объединительном соборе 15 декабря. Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) запрещены в служении, сообщает 17 декабря официальный сайт канонической Украинской церкви.

В УПЦ посчитали, что собор был организован «неканоническими, раскольническими структурами». Украинская православная церковь не собиралась принимать участие в мероприятии, заявив о его нелегитимности. Несмотря на это, два иерарха УПЦ все-таки приняли участие в соборе, после чего они перестали значиться в диптихе канонических епископов Украины. В итоге синод лишил Симеона и Александра сана.

После проведения «собора» депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал «открыть охоту» на священников канонической Украинской православной церкви; избранный главой новой церкви «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний заявил, что митрополит Онуфрий лишен статуса митрополита Киевского.