В Карелии родственники погибших на Сямозере детей подали иски на 700 млн рублей

Потерпевшая сторона по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году подала 14 исков о компенсации морального вреда. Общая сумма выплат, которую требуют родственники, превысила 700 млн рублей.

Как пишет 17 декабря «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс», потерпевшие в каждом иске просят взыскать с бывших руководителей парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и Вадима Виноградова по десять и пять миллионов рублей. От врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко требуют по 10 миллионов рублей. С двух инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина потерпевшие требуют взыскать по пять миллионов и по одному миллиону рублей.

В связи с поступлением исков Петрозаводский городской суд Карелии возобновил судебное расследование. Сейчас продолжается допрос экспертов.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей в шторм в сопровождении неподготовленных инструкторов отправились на прогулку на каноэ. Лодки перевернулись, 14 школьникам выбраться из воды живыми не удалось.

В феврале текущего года начался суд над шестью фигурантами дела в Петрозаводском городском суде. Директора лагеря Елену Решетову, ее заместителя Вадима Виноградова, инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности. Глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович обвиняются в халатности. В деле около 150 томов и порядка 200 свидетелей.