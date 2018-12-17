Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

Где накрыть стол и куда ставить елку?

Такими вопросами в преддверии Новогодних праздников задаются обладатели небольших квартир. Сегодняшняя планировка – идеальное решение всех проблем. Компактная квартира общей площадью 47,08 кв.м. – хороший вариант для домашних вечеринок.

Просторная кухня 12,98 кв.м. позволит разместить всю современную технику и превратить процесс готовки в увлекательное кулинарное шоу. Комната 20,65 кв.м. прекрасно подойдет для приема гостей. А с балкона так приятно любоваться панорамой праздничного города. Ведь квартира расположена на 21-м этаже!

Как и во всех планировочных решениях от «Лидер Групп», в этой квартире есть приятные опции: отдельный туалет – полезное дополнение к совмещенному санузлу, прихожая площадью почти 6 кв.м. с нишей для встроенного шкафа.

Комфорт еще никогда не был столь рационален.

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Много интересного в нашей официальной группе https://vk.com/lider_official

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/