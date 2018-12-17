Volkswagen в России отзывает более 4 тысяч «Тигуанов»: у них может закоротить подсветку люка

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве 4320 кроссоверов Volkswagen Tiguan, проданных с 2017-го по 2018 год. У них обнаружили проблему с подсветкой панорамного люка.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба Росстандарта, у автомобилей Volkswagen Tiguan, выпущенных в определенный период, влага может проникать в светодиодный модуль эстетической подсветки панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка. Это может привести к «короткому замыканию в модуле с последующим тепловыделением».

В дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях установят два кабель-адаптера: со стороны водителя и со стороны переднего пассажира. У них будут встроенные предохранители между областью подачи питания и светодиодным модулем. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

На минувшей неделе российское представительство концерна также объявило об отзыве 3148 «Фольксвагенов» и «Шкод» с неправильным антифризом. Из-за неверной концентрации охлаждающая жидкость в автомобилях может замерзнуть при минусовой температуре.