Пограничники рассказали, чем злоупотребляют и вооружаются российские водители перед поездкой в Финляндию

Российские водители продолжают попадаться на финской границе с запрещёнными в Суоми предметами самообороны, а некоторые автомобилисты не боятся ехать в соседнюю страну нетрезвыми. Как сообщили в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии, на минувшей неделе зарегистрировано семь случаев подобных нарушений.

Так, на МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка») нетрезвый дальнобойщик из России «выдул» на алкометре результат 0,46 мг/л при лимите 0,22 мг/л. Стражам границы он объяснил, что вечером накануне отправления выпил пол-литра перцовки, но перед выездом всё же успел поспать. Другой водитель «под мухой» попался на том же пункте пропуска с 0,37 мг/л алкоголя в крови. След оставили выпитые днём ранее два литра пива. В Финляндию нарушителей не пустили.

Кроме того, ещё пятеро не прошли досмотр — в Суоми они ехали с опасными предметами, которые по финским законам нельзя ни использовать, ни хранить в машине. Пограничники изъяли кастет, радар-детектор, два электрошокера, травматический пистолет, телескопическую дубинку и газовый баллончик.

Дела всех нарушителей рассмотрит суд.

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