Толковый словарь Merriam-Webster выбрал слово 2018 года. В Интернете чаще всего искали «справедливость»

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2018 года существительное «justice», что в переводе на русский означает «справедливость», «правосудие», «законность».

Это слово, как сообщается на сайте 17 декабря, англоязычные пользователи искали в Интернете на 74% чаще, чем в 2017 году. Авторы Merriam-Webster отметили, что слово многозначно и используется в разных сферах – от юриспруденции до философии.

В десятку слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, вошли также «nationalism» («национализм»), «pansexual» («пансексуальный»), «epiphany» («прозрение»), «feckless» («безответственный»), «pissant» («ничтожество»), «respect» («уважение»), «maverick» («инакомыслящий»).

В прошлом году толковый словарь Merriam-Webster выбрал в качестве слова года «feminism» («феминизм»).