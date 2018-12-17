Генеральный директор завода корабельных котлов, который рассказал о выселении с В.О., лишился должности

Генеральный директор единственного в России производителя котлов для судов ВМФ, который рассказал "Фонтанке" о том, что завод попросили с Васильевского острова, покинул свой пост.

Как подтвердил "Фонтанке" 17 декабря уже экс-руководитель Специального конструкторского бюро котлостроения (СКБК) Василий Заграй, он теперь занимает пост первого заместителя и главного конструктора. А во главе завода теперь встал Игорь Евдокимов, который некогда возглавлял филиал СКБК во Владивостоке и работал там же в центре судоремонта "Дальзавод".

Василий Заграй – лауреат премии правительства РФ в области науки и техники и контр-адмирал, изобретатель. О причинах такого решения он говорить не стал. Однако ранее "Фонтанка" рассказывала, что территорию предприятия на Васильевском острове, у ледокола "Красин", планируют застроить жильем. А СКБК, который готовит котлы, в том числе для авианосца "Адмирал Кузнецов", отправляют на Кировский завод.

"Трехэтажное громаднейшее здание было нашим. Потом его купили, нас продали, а здание оставили себе. Теперь они его продают, а нас отсюда выселяют. Это у нас государство такое", – тогда констатировал Заграй.