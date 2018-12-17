Многодетная мать с детьми после ДТП на Ленинском остаются в больнице

Четверо пострадавших в ДТП на Ленинском проспекте – мать и трое детей – остаются в больнице. Ещё один ребёнок ждёт их дома. По предварительной информации, в ДТП виновата водитель.

Накануне, 16 декабря, на Ленинском проспекте, 67, 35-летняя женщина за рулём автомобиля «Форд Эксплорер» сбила на пешеходном переходе свою ровесницу – многодетную мать. Семилетний мальчик и девочки десяти и четырёх лет были доставлены в детскую городскую больницу №1, а мать – в больницу №26. Женщина и младшая дочь – в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, семья переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, а водитель «Форда» двигалась на запрещающий, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Состояние пострадавших пока не изменилось, сообщает «Дорожный инспектор» 17 декабря. У матери закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей таза, шок второй степени. У всех детей зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ссадины, у младшей девочки вдобавок закрытая травма живота и ушиб позвоночника.