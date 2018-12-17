Происшествия
Миссия ЕС для помощи Азовскому региону отправится на Украину в 2019 году
Европейский союз готов оказать помощь Украине после якобы имевшего место «ограничения судоходства» из-за конфликта в Керченском проливе.
«Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией [в Азовском море] и с полной решимостью готов действовать в тесной координации со своими международными партнерами. <...> ЕС готов принять меры для дальнейшего усиления своей поддержки, особенно в пострадавших районах Украины. В связи с этим ЕС планирует направить оценочную миссию на Украину в начале 2019 года», – говорится 17 декабря в итоговом документе, подписанном после состоявшегося в Брюсселе 17 декабря Совета ассоциации ЕС – Украина.
Европейский союз в лице представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини осудил «эскалацию и милитаризацию в Керченском проливе и Азовском море».
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины рассказала о том, что делали её сотрудники на задержанных РФ в Керченском проливе катерах ВМС страны.
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.