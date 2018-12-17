Миссия ЕС для помощи Азовскому региону отправится на Украину в 2019 году

Европейский союз готов оказать помощь Украине после якобы имевшего место «ограничения судоходства» из-за конфликта в Керченском проливе.

«Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией [в Азовском море] и с полной решимостью готов действовать в тесной координации со своими международными партнерами. <...> ЕС готов принять меры для дальнейшего усиления своей поддержки, особенно в пострадавших районах Украины. В связи с этим ЕС планирует направить оценочную миссию на Украину в начале 2019 года», – говорится 17 декабря в итоговом документе, подписанном после состоявшегося в Брюсселе 17 декабря Совета ассоциации ЕС – Украина.

Европейский союз в лице представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини осудил «эскалацию и милитаризацию в Керченском проливе и Азовском море».

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины рассказала о том, что делали её сотрудники на задержанных РФ в Керченском проливе катерах ВМС страны.