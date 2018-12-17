Петербургские коммунисты определились, под чьим началом партия пойдет на выборы в 2019 году

Почти 12 часов потребовалось в выходные петербургской КПРФ, чтобы выбрать новое руководство отделения. По итогам партийной конференции власть сохранилась за Ольгой Ходуновой, но не абсолютная. Новому горкому предстоит в 2019 году провести муниципальную и губернаторскую выборные кампании.

Как сообщает 17 декабря сайт городской КПРФ, в минувшие выходные состоялась XVI отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского отделения партии. По результатам «принципиальной товарищеской дискуссии» конференция признала работу городского комитета партии за отчетный период удовлетворительной, сообщает пресс-служба коммунистов.

После утверждения итогов последователи Владимира Ленина выбрали новый горком. Его первым секретарем избрана депутат ЗакСа Ольга Ходунова, уже возглавлявшая отделение ранее.

Как утверждают собеседники «Фонтанки» в партии, несмотря на переизбрание, абсолютная власть за Ходуновой не сохранилась. «Ее переизбрали по личной просьбе Геннадия Зюганова. Большая часть горкома, тем не менее, ей не подчиняется, а скорее лояльна бывшему главу коммунистической фракции в ЗакСе 5 созыва Владимиру Дмитриеву», – заверили участники конференции, пожелавшие остаться неназванными. Также, по их словам, у руля петербургской КПРФ оказались люди, лояльные депутату Государственной думы ФС РФ, заместителю Зюганова в партии Юрию Афонину. Его ранее называли одним из желающих баллотироваться от КПРФ в губернаторы Санкт-Петербурга.