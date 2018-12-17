«Теперь я чувствую себя идолопоклонником». Японцы сметают с полок календари с Путиным, потому что он стильный и брутальный

Календари с изображением президента России Владимира Путина стали бестселлерами в Японии. Они продаются лучше, чем продукция с местными знаменитостями.

Об этом 17 декабря пишет The Guardian, ссылаясь на информацию от распространителя «российских брутальных календарей», сети магазинов Loft.

Издание сообщает, что жители Страны восходящего солнца начали массово скупать календари с Путиным за два недели до конца года. Российский лидер потеснил японского актёра Кэи Танака и действующего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю.

В Instagram можно найти немало фотографий с японскими календарями, на которых изображён президент России. Нельзя сказать, что их больше, чем продукции с собачками, кошечками и поп-исполнителями, но они есть. Под снимками японцы пишут, что Путин – человек, которого они уважают, и что чувствуют себя идолопоклонниками после покупки сувенира.

В соседней стране появились календари с президентом России с 2016 года. В местных средствах массовой информации сообщали, что многих японцев, особенно женщин, привлекает брутальность и стиль Путина. На календарях политика изображают во время рыбалки, за занятиями дзюдо, с собаками национальной породы акита-ину.

Однако не только в странах Азии покупают календари с Владимиром Путиным. Многие европейцы не прочь поиронизировать, прикупив себе такой подарок. К примеру, британец Роберт Колман каждый месяц публикует новый лист своего перекидного календаря с подписью «Новый месяц – новый Путин». Впрочем, Роберт уже анонсировал, что в 2019 году он будет сверять дни по календарю с Дональдом Трампом.