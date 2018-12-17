Черчесов о поддержке Кокорина и Мамаева: Как видите, от того, что кто-то говорит, ничего не изменилось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему он открыто ни разу не поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, оказавшихся под арестом.

«Как видите, от того, что кто-то говорит, ничего не изменилось. Гораздо полезнее, на мой взгляд, оказать помощь делом, а не словом. Будучи тренером сборной, я вызвал Кокорина в команду в ноябре 2016-го после истории с Монако. Вот это считаю важным, если говорить о тренерской поддержке. Если иногда с удивлением смотрю, как кто-то, никогда не занимаясь моим делом, начинает рассуждать на публику, как я должен был в той или иной ситуации поступить, то почему суд должен к нашим высказываниям на эту тему относиться иначе? Надо дать профессионалам возможность принять спокойное, взвешенное и юридически обоснованное решение», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ранее целый ряд российских футболистов выступили со словами поддержки в адрес Кокорина и Мамаева. Одним из них стал экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин, заявивший, что арестованные спортсмены более полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.