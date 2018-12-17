Катар примет участие в ПМЭФ-2020

Катар примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году в качестве страны-гостя, сообщает фонд "Росконгресс" 17 декабря.

Сотрудничество России в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах обсуждалось на встрече посла Катара в России Фахада бен Мухаммеда аль-Аттыйи и советника президента РФ Антона Кобякова.

Особое внимание на встрече было уделено участию Катара в ПМЭФ-2020 в статусе страны-гостя. "Такой срок подготовки страны в статусе почетного гостя этого представительного международного мероприятия, всегда проводимого на самом высоком уровне, позволит выйти катарским компаниям и инвесторам на площадку с конкретными деловыми предложениями для международного бизнеса, и в первую очередь для России", – сказал аль-Аттыйя.

Он добавил, что делегация Катара заинтересована также в активном участии в деловой программе предстоящего ПМЭФ, который пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге. Катар также готов рассмотреть форматы взаимодействия на других ключевых мероприятиях "Росконгресса", таких как Российский инвестиционный форум в Сочи и Восточный экономический форум во Владивостоке.

Стороны также обсудили возможность проведения ряда выездных деловых мероприятий ПМЭФ в Катаре в 2019 году.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня.