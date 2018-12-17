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Авто
17.12.2018 14:45
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Toyota превратила камуфляж в упаковку для подарков

Компания Toyota выпустила оберточную бумагу для подарков, дизайн которой копирует камуфляжную пленку возрожденной модели Supra. Все средства, вырученные от ее продажи, будут направлены на благотворительность.

Как сообщает 17 декабря Autonews со ссылкой на издание Motor1, всего будет продано 500 листов оберточной бумаги «в стиле Toyota Supra» размером 695 на 1000 миллиметров. На каждом листе отпечатан индекс модели – A90. Обойдутся они в 5 фунтов стерлингов за 4 листа (около 418 рублей по нынешнему курсу). Доходы от продаж будут переданы британской благотворительной организации Crisis UK на помощь бездомным людям.

Ранее Toyota также объявила, что выставит на благотворительный аукцион и первый экземпляр возрожденной модели Supra, который получит VIN-номер 20201. Торги состоятся 19 января 2019 года.

Видео: YouTube/Toyota UK

Официальная премьера нового спорткара состоится на автосалоне в Детройте в январе, после чего модель сразу поступит в продажу. Автомобиль будет оснащен рядным 6-цилиндровым мотором и приводом на задние колеса. По предварительной информацией, под капотом спорткара будет 3,0-литровый бензиновый двигатель от BMW, выдающий порядка 340 л. с. мощности и 500 Нм крутящего момента. Работать он будет в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. С нуля до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 4,5 секунды.

Оригинальная Toyota Supra выпускалась с 1978 по 2002 год. Первоначально спорткар был частью линейки Celica, но с середины 1986 года стал самостоятельной моделью. За годы Supra успела сменить четыре поколения.

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