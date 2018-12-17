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«Смольный проспект» - победитель конкурса «Доверие потребителя»

«Смольный проспект» - победитель конкурса «Доверие потребителя»

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».

Комплекс, созданный рядом с ансамблем Смольного по проекту знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла, получил высокую оценку экспертов – профессионалов рынка недвижимости, и потребителей и стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге». 

Концепция проекта «Смольный проспект» органично совмещает сложнейший капитальный ремонт трех исторических домов последней трети XIX – начала XX вв. с сохранением и восстановлением несущих конструкций, оригинальных фасадов и внешнего облика зданий и строительство трех современных зданий в стиле неоклассики. В исторических домах, ремонт которых был завершен в декабре 2015 года, создано 33 квартиры (общей площадью 4,4 тыс. кв. м.). В новых домах 395 квартир (общей площадью 41,6 тыс. кв. м.) – они были введены в эксплуатацию в декабре 2017 года.  

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Комплекс создан по проекту архитектурного бюро знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura». Неоклассический стиль, подчеркивая величественность и респектабельность трех новых зданий, учитывает архитектурные традиции застройки центра Петербурга, позволяя деликатно включить современные дома в сложившуюся историческую среду. 

Квартиры в современных зданиях отличаются разнообразием планировок – от 1- до 5-комнатных. Наряду с классическим планировками, предусмотрены европланировки, в части квартир – помещения финских саун (площадью 4 – 6 кв. м.). Высота потолков 3, 0 – 3, 3 м, в отдельных квартирах уровня премиум достигают 4, 3 м. Из многих квартир, в том числе с просторными террасами, открываются эксклюзивные виды на Смольный собор и другие достопримечательности.

Комплекс «Смольный проспект» выделяется и своей инфраструктурой. В подземном двухуровневом паркинге предусмотрено, по сути, по два машиноместа на квартиру (728 машиноместа и 44 мото-места). В корпусе, находящемся во дворе, размещается детский сад на 66 мест с отдельной территорией и оборудованной площадкой (он уже передан в собственность города), предусмотрены также помещения для двух детских дошкольных учреждений на 10 мест каждое. 

Жилой комплекс "Смольный проспект" – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

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