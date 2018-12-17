В финском Оулу стало известно о пятом случае изнасилования несовершеннолетней иностранцем

В городе Оулу на западе Финляндии заведено пятое уголовное дело в отношении иностранца, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах и сексуальной эксплуатации ребенка.

В понедельник, 17 декабря, суд арестовал 23-летнего иностранного гражданина, который, по данным следствия, совершил сексуальное преступление в отношении ребёнка 12 ноября, сообщает Ilta-Sanomat. Жертва сама обратилась в полицию пару недель назад.

Подозреваемый свою вину отрицает. Обвинения ему будут предъявлены в марте 2019 года.

Это уже пятое аналогичное преступление в Оулу, о котором стало известно в последние несколько недель. События вызвали общественный резонанс. Во всех случаях жертве нет 18 лет, а подозреваемые — мужчины в возрасте 20—30 лет, которые приехали в Финляндию в качестве просителей убежища. В одном из дел сразу восемь мужчин в течение нескольких месяцев насиловали одну девочку. В полиции рассказали, что преступники знакомились с жертвами в соцсетях, и, вероятно, подобных случаев десятки.