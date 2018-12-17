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ГК «Ленстройтрест» – победитель конкурса «Доверие потребителя» 2018

ГК «Ленстройтрест» – победитель конкурса «Доверие потребителя» 2018

фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»

В Северной столице объявлены победители XI конкурса «Доверие потребителя». Группа компаний «Ленстройтрест» стала лидером в номинации «Строительная компания, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В 2018 году в конкурсе приняли участие 24 банка, 31 риэлторское агентство, 46 строительных компаний, 52 жилых комплекса. Конкурсанты прошли через систему многоступенчатого отбора, включающую интернет-опрос, интерактивное и экспертное голосования. Всего за финалистов семи номинаций конкурса «Доверие потребителя» было отдано около 10 тысяч голосов. В состав Экспертного совета вошли более 25 профессиональных экспертов. Работу сотрудников отделов продаж и администраторов залов компаний-полуфиналистов в этом году проверили 38 тайных покупателей.

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»: «В основе деятельности нашей компании лежит стратегия «интеллектуального девелопмента», когда застройщик проектирует и строит жилые комплексы по стандартам, превышающим сегодняшние требования рынка. Победа в конкурсе, где лучших определяют непосредственно конечные потребители и независимые эксперты рынка, подтверждает, что мы выбрали правильный курс. Жилые кварталы ГК «Ленстройтрест» – это европейская архитектура, закрытые от машин дворы, низкая плотность застройки и ограниченная этажность, большое количество зеленых зон, разнообразные детские и спортивные площадки, безбарьерная и безопасная среда для каждого, продуманная квартирография, большое количество парковочных мест и, конечно, оригинальные решения в каждом квартале – IQ библиотека, кинотеатр под открытым небом или площадь с голландской мельницей. Покупатели доверяют качеству наших проектов и ценят наши усилия по созданию комфортной среды проживания. И это для нас – лучшая награда».

Для ГК «Ленстройтрест» это не первая победа в конкурсе «Доверие потребителя». В 2015 году девелопер уже становился лучшим в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга». В 2018 году в финал конкурса также вышли два квартала от компании «Ленстройтрест» – жилой комплекс «IQ Гатчина» и жилой ансамбль в Красногвардейском районе «Нью-Тон».

Напомним, что конкурс «Доверие потребителя» учрежден Комиссией по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО – общественной некоммерческой организацией, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса – Российская гильдия управляющих и девелоперов и Большой Сервер Недвижимости.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/

 

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