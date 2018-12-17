Из-за установки опор для знаков КАД на севере будут периодически перекрывать

На участке петербургской КАД между развязками с Выборгским шоссе и ЗСД в течение трёх дней будут полностью перекрывать движение на несколько минут, сообщает 17 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся с 17 по 20 декабря на участке со 123-го по 130-й километр внешнего кольца только в ночное время суток, с 23:00 до 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, в связи с установкой опор. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут на одну опору.

Генеральный подрядчик работ – АО «ВАД». Он установит одну Г-образную и восемь П-образных рамных металлических опор, предназначенных для размещения информационно-указательных знаков над проезжей частью. Работы производятся в рамках реконструкции северного участка КАД. Закрывать движение необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции.

Водителей предупредят об ограничениях. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конусы, место работ обозначат сигнальными фонарями.

Реконструкция северного участка кольцевой (от развязки с ЗСД до развязки с Приозерским шоссе) предполагает расширение проезжей части до шести полос, что увеличит пропускную способность с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки. Контракт на работы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило с АО «ВАД» в мае 2018 года. Работы планируется закончить к ноябрю 2020 года.

Летом и осенью там закрывали часть дороги, оставляя по одной полосе в каждом направлении, и всё это время собирались пробки. К ноябрю автомобилистам вернули две закрытые полосы. К тому моменту специалисты компании «ВАД» реконструировали на участке существующую дорожную одежду, расширив проезжую часть, отфрезеровали существующее покрытие, деструктурировали основание из пескоцемента, обустроили песчаный подстилающий слой и новое основание, уложили нижний слой покрытия и обустроили новую систему водоотвода.