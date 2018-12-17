Правительство РФ позволило не раскрывать информацию о владельцах Промсвязьбанка

Правительство РФ позволило ЦБ, банкам, а также небанковским кредитным организациям не раскрывать информацию о владельцах Промсвязьбанка. Соответствующие постановления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 17 декабря.

Согласно одному документу, небанковские кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации о владельцах Промсвязьбанка в соответствии с требованиями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Другим постановлением установлено, что сам Промсвязьбанк может не осуществлять раскрытие информации о своих владельцах, а также банки, имеющие разрешение ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, вправе не осуществлять раскрытие соответствующей информации.

При этом в обоих документах отмечается, что данную информацию необходимо раскрывать Банку России одновременно с информированием о принятии такого решения. Самому регулятору правительство рекомендует не осуществлять раскрытие полученной информации.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под санкциями иностранных государств. Как отмечалось в пояснительной записке, банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством.

Санируемый с декабря 2017 года Промсвязьбанк определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков.