Пожарную часть на Московском проспекте украсили огромным троном. Вечером кресло будет гореть

Внушительных размеров кресло появилось у 14-й пожарно-спасательной части в Московском районе Петербурга. Предмет мебели цвета пламени заметили читатели «Фонтанки» 17 декабря.

Автор: Читатель «Фонтанки»

Украшенный новогодним дождиком трон расположен у 116 дома по Московскому проспекту. За ним на газоне притаились две ёлки. Разноцветные шарики получила только одна из них — с более пушистыми ветками и прямым стволом. Второе дерево загородили огненным креслом. Подлокотники трона обвиты гирляндами, в темноте их будет хорошо видно.

Накануне на Дворцовой площади зажглись огни главной новогодней ёлки Петербурга. Всего в городе к праздникам установят 66 искусственных елей, это на 11 больше, чем в прошлом году. Бюджет новогодних украшений в Северной столице достиг 315 млн рублей. Это примерно на 50 млн больше, чем год назад.