Россиян проведут по местам гения финской архитектуры Алвара Аалто на родном языке

Новый онлайн-сервис Visit Alvar Aalto, который знакомит с творчеством самого знаменитого финского архитектора Алвара Аалто, теперь работает и на русском языке.

Сайт предлагает репрезентативный выбор созданных Аалто объектов из разных десятилетий и частей страны. Для поклонников есть готовые туристические маршруты, но поездку можно спланировать и самостоятельно — на страницах сайта есть описание, фото архитектурных творений, их расположение на карте и информация о том, как удобнее всего до них добраться.

Недавно в туристический маршрут Visit Alvar Aalto также была включена и построенная в 1950-х годах церковь трех крестов в приграничной Иматре.

В этом году Алвару Аалто исполняется 120 лет. О самых выдающихся его работах читайте в материале "Фонтанки.fi".