Группу «Эталон» возглавил Геннадий Щербина

Должность генерального директора девелоперской группы «Эталон» занял Геннадий Щербина. Топ-менеджер сменил Дмитрия Кашинского, который досрочно сложил с себя полномочия. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба компании.

Кандидатуру Щербины единогласно одобрил совет директоров «Эталона». С 2007 года он возглавляет входящее в группу АО «Эталон ЛенСпецСМУ», и теперь будет одновременно занимать две руководящие должности.

В «Эталоне» Щербина работает с 2003 года. Совладелец Etalon Group Вячеслав Заренков отметил, что под управлением Щербины «Эталон ЛенСпецСМУ» смог воплотить в жизнь «множество знаковых проектов», в том числе – комплексного освоения территории.