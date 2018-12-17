Строительство
Группу «Эталон» возглавил Геннадий Щербина
Должность генерального директора девелоперской группы «Эталон» занял Геннадий Щербина. Топ-менеджер сменил Дмитрия Кашинского, который досрочно сложил с себя полномочия. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба компании.
Кандидатуру Щербины единогласно одобрил совет директоров «Эталона». С 2007 года он возглавляет входящее в группу АО «Эталон ЛенСпецСМУ», и теперь будет одновременно занимать две руководящие должности.
В «Эталоне» Щербина работает с 2003 года. Совладелец Etalon Group Вячеслав Заренков отметил, что под управлением Щербины «Эталон ЛенСпецСМУ» смог воплотить в жизнь «множество знаковых проектов», в том числе – комплексного освоения территории.
Справка:
Группа компаний «Эталон» - один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Застройщик реализует свои проекты в Москве и Петербурге.
В 2011 году Etalon Group провела первое публичное размещение своих акций. В результате IPO девелопера оценили в 1,6 млрд долларов. По итогам первых шести месяцев 2018 года группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 27% – до 27 487 млн рублей. По состоянию на 30 июня текущего года активы группы включали 39 проектов общей площадью равной 2,73 млн кв. м. Выручка компании в 2017 году составила 70,6 млрд рублей, EBITDA – 13,2 млрд рублей.