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17.12.2018 13:42
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Стартовали продажи квартир в новых домах «Новой Охты» и «Цветного города»

Стартовали продажи квартир в новых домах «Новой Охты» и «Цветного города»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в своих проектах, реализация которых идет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение увеличилось на 841 квартиру.

Продажи начались в доме №16 жилого комплекса «Новая Охта», общая площадь которого почти 11 тыс. кв. м. Покупателям доступно 150 квартир площадью от 36 до 81 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра от 73 тыс. рублей. Выбрать можно из одно-, двух- и трехкомнатных квартир классических планировок, а также двухкомнатных вариантов евроформата. В квартирографии отсутствуют студии, большая часть представленных планировочных решений ориентирована на семейного покупателя. К примеру, большинство квартир в доме – с большими кухнями площадью от 10 кв. м и в каждой из них предусмотрена лоджия. Дом должен быть введён в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года, а ключи жителям планируется выдать до 30 марта 2020 года.

Также продажи начались в комплексе «Цветной город», строительство которого идет по соседству. Клиенты могут выбрать любую из 691 квартиры в доме №4 (квартал 26). На выбор представлены «СуперНовые» одно- и двухкомнатные квартиры, пространство в которых можно зонировать по собственному усмотрению, а также евротрехкомнатные варианты с большими и светлыми кухнями-гостиными и комфортные студии с двумя окнами. Стоимость квадратного метра начинается от 73 тыс. рублей. Площадь квартир варьируется от 21 до 51 кв. м. Дом должен быть введен в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года, а ключи жителям планируется выдать до 3 марта 2022 года.

Жители сданных домов уже оценили преимущества «Новой Охты» и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – работают магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, детские сады, поликлиника. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.

Жилой комплекс «Цветной город» – новая территория для жизни в Красногвардейском районе. Городская прописка, своя инфраструктура, хорошая транспортная доступность, школы и садики – одни из преимуществ проекта.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

 

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