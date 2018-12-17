Лавров: Россия защитит от нападок Абхазию и Южную Осетию

Глава МИД РФ заверил, что республики, провозгласившие независимость от Тбилиси, останутся под защитой России даже после вступления Грузии в НАТО.

«Убежден, что они [грузинские военные] никуда не сунутся со своими батальонами. Они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией и с Южной Осетией, мы не позволим нападать агрессорам на наших союзников», – цитирует 17 декабря Сергея Лаврова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что наращивание военно-политического сотрудничества в Закавказье между Грузией и Североатлантическим альянсом не повлияет на политику России в этом регионе.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своем суверенитете в начале 1990-х годов прошлого века после вооруженных конфликтов с Грузией. Бывшие президенты России и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали Сочинские соглашения, согласно которым формировались Смешанные силы по поддержанию мира в Южной Осетии, а в Абхазии разместили Коллективные силы по поддержанию мира СНГ.

Независимость двух республик Россия признала в 2008 году, после грузино-осетинской войны. В Тбилиси эти территории считают оккупированными регионами Грузии. Независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.