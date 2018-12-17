Ржевский рубеж. В Петербурге закрылся немецкий завод железнодорожной техники Knorr-Bremse

За три года инвесторы не дождались строительства обещанной властями инфраструктуры промзоны. Резиденты «Ржевки» говорят, что вынуждены тратиться сами, счет идет на сотни миллионов рублей.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Завод Knorr-Bremse открылся в промзоне «Ржевка» в 2015 году и был одним из предметов гордости инвестиционного блока команды губернатора Полтавченко. Немцы вложили в него 1,8 млрд рублей и три года собирали там тормозные системы для поездов, в первую очередь для «Ласточек» и «Сапсанов». Однако за это время город не сумел выполнить своих обязательств по обустройству промзоны из-за проблем с подрядчиками.

О причинах ухода из Петербурга в немецком концерне не говорят. Номер телефона самого завода выключен, в московском представительстве Knorr-Bremse за несколько дней подготовки статьи не нашлось ни одного человека, готового комментировать эту тему. Корреспондента «Фонтанки» направляли то в финансовый отдел, то в отдел кадров, то в отдел продаж, но успеха это не принесло. Единственный сотрудник, с кем удалось поговорить, сообщил, что «здесь, в Москве, никого нет, кто мог бы комментировать что-то для прессы», и рекомендовал позвонить напрямую на завод, гендиректору предприятия — Леониду Овчинникову. К сожалению, продиктованный в московском офисе телефон завода на «Ржевке» не реагировал на звонки.

Не прояснило ситуацию и обращение в головной офис Knorr-Bremse в Мюнхене. За неделю до публикации сотрудники пресс-офиса пообещали связаться с «Фонтанкой», как только это будет возможно, но подтвердить или опровергнуть уход из Петербурга, не говоря уже об объяснениях причин такого решения, никого не нашлось.

Убытки на длинной дистанции

В принципе, за возможными причинами решения о сворачивании производства далеко ходить не надо. За минувший год ООО «Кнор-Бремсе 1520» (эти цифры — размер колеи российских железных дорог и символизируют работу концерна на нашем рынке) показал выручку в 1,3 млрд рублей и непокрытый убыток в 593 млн рублей. Кроме того, ранее Knorr-Bremse лишился стратегического партнера по этому проекту, с которым можно было бы разделить риски. АО «Федеральная грузовая компания» (на 100% принадлежит РЖД) при запуске завода в Петербурге владела в предприятии 40% долей, но в 2016 году вышло из числа учредителей.

Один из крупных заказчиков завода, АО «Федеральная пассажирская компания» не нашла слов для ответа на вопрос «Фонтанки» о том, где они теперь будут брать тормозные системы для «ласточек» и что вообще случилось с их многолетним поставщиком.

В числе возможных причин ухода Knorr-Bremse из Петербурга Максим Мейксин, глава городского комитета по промышленности и инвестициям, осторожно называет «сложности санкционного характера со стороны немецких властей». Вряд ли снабжение тормозными системами пассажирских поездов действительно было сильно подвержено влиянию санкций, но на 100% исключать эту теорию действительно нельзя.

Еще одним негативным фактором, влиявшим на работу Knorr-Bremse в городе, была катастрофа с проектом обустройства промзоны «Ржевка». Проект стартовал еще при губернаторе Валентине Матвиенко и недостатка в деньгах не испытывал. На него ежегодно закладывались деньги в адресной инвестиционной программе, и к концу 2015 года, когда завод Knorr-Bremse заработал, бюджетные траты уже перевалили за 300 млн рублей. Более того, планы по городским инвестициям в инфраструктуру «Ржевки» постоянно росли. Если на начальном этапе на нее планировали потратить 1,4 млрд рублей, то к 2017 году целевой показатель в АИП составлял уже 2,5 млрд рублей.

Биотуалеты за свой свет

Обустройству «Ржевки» суждено было войти в историю города как едва ли не самый провальный проект команды губернатора Георгия Полтавченко.

Справедливости ради стоит заметить, что фундамент этой неудачи был заложен еще предшественниками, которые заказали, а затем согласовали крайне халтурный проект. Как недобро шутили владельцы предприятий на «Ржевке», исполнитель рисовал проект по картам «Яндекса». В нем не было учтено, похоже, ни одно ключевое препятствие, которое предстояло преодолеть: ни уровень подземных вод, ни кабели «Ленэнерго», а соседний ручей, похоже, просто не заметили.

В итоге подрядчик, который пришел на объект, предсказуемо оказался неспособен воплотить обещания чиновников. Выделенные сотни миллионов рублей оказались просто закопаны в грязь и каждую весну затапливались. Поверившие Смольному предприятия годами тратились на дизель-генераторы, пользовались биотулетами и подсыпали разваливающуюся на глазах недостроенную дорогу. Пару лет назад Александр Шестаков, глава «Первой мебельной фабрики», который собирался устроить на «Ржевке» мебельный технопарк, оценивал форс-мажорные затраты всех резидентов промзоны в 350 млн рублей на содержание инфраструктуры. А построенную за их счет ливневую канализацию, которая худо-бедно отводила воду от предприятий, один из очередных неудачливых подрядчиков Смольного демонтировал, да так и бросил.

Сейчас, рассказывает Максим Мейксин, «Ржевка» все же подключена к инженерным сетям, открыто техническое движение по участку дороги (продолжение пр. Маршала Блюхера). Вместе с тем положение дел в промзоне внешне мало чем отличается от того, что там было и год, и два, и три назад. Уже давно установленные мачты уличного освещения так и не обзавелись проводами, дорога больше напоминает стройплощадку. А периодическая активность городских подрядчиков иногда даже ухудшает положение дел.

Так, Юрий Иванов, гендиректор ООО «Мебельный технопарк», рассказал, что часть предприятий промзоны пользуются подъездом не со стороны фактически не существующего продолжения пр. Маршала Блюхера, а Лапинским проспектом. Какое-то время назад предприниматели за свой счет заново отсыпали эту дорогу и покрыли асфальтом. Однако позже при прокладке инженерных коммуникаций городские подрядчики уничтожили покрытие. По документам этого асфальта не существовало, и восстановить его город никак не может, сетует Юрий Иванов. Так что потраченные бизнесменами на асфальт 4 млн рублей, похоже, просто пропали.

Сейчас обитатели «Ржевки» ожидают, когда город все же достроит давно обещанную инфраструктуру. В начале этого года на площадку вышел новый подрядчик — ПО «Возрождение». За 674 млн рублей он должен закончить строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в промзоне. Срок окончания работ — декабрь 2019 года.

Иван Черных,

«Фонтанка.ру»