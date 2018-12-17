Каждая тридцатая утечка данных идёт через кражу устройств

Каждая тридцатая утечка конфиденциальной информации до сих пор случается через «железо», устройства, похищенные злоумышленниками. В I полугодии 2018 года доля таких утечек составила 3,4%, сообщает InfoWatch 17 декабря. При этом в компании, занятой системами цифровой безопасности, уточняют, что количество утечек через сами устройства «в последние годы сократилось в несколько раз».

Тем не менее похищение корпоративного компьютера или ноутбука в структуре Натальи Касперской называют «классической схемой утечки информации» и приводят несколько свежих примеров. Так, от действий злоумышленников ранее пострадала компания Lenovo.

«В Сингапуре ее менеджер стал жертвой кражи. В руках вора оказался ноутбук с данными о зарплате тысяч сотрудников, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания призналась, что данные на жестком диске не были зашифрованы. Жертвам утечки необходимо контролировать состояние счетов и быть готовыми к вероятным фишинговым атакам», – сообщили в InfoWatch.

В датском Гладсаксе злоумышленники украли компьютер с конфиденциальными данными на 20 тысяч жителей города (регистрационные номера, адреса, сведения о возрасте, половой принадлежности, семейном положении, социальных выплатах и членстве в лютеранской церкви) прямо из здания мэрии.

В Индии преступная группа во главе с пресс-секретарём одной из платёжных систем похитила ПК с личными данными персонала компании из офиса директора. Вместо выкупа, равного примерно $3 млн, вымогатели получили бесплатные приватные диалоги с местной полицией.

В американском Детройте была поймана за руку бывший креативный директор агентства, которая перед увольнением перекачала со служебного ноутбука конфиденциальные данные для использования на новом месте работы, у прямого конкурента агентства.

Кроме того, злоумышленники пользуются халатностью бизнеса. В Канаде не удалённые данные покупателей обанкротившейся торговой сети раскрыли перед киберпреступниками 258 тыс. платежных карт.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала о новом способе хищения конфиденциальных данных – DarkVishnya. Хакеры буквально подбрасывают в офисы банков устройства для взлома корпоративных сетей. При этом в 2018 году, по данным этой компании, хакерским атакам подвергся каждый третий россиянин.

По данным Group IB, финансовая сфера России от кибератак за год потеряла 3 млрд рублей. А на взломах соцсетей российских селебрити мошенники за год заработали более полумиллиарда рублей.

На этом фоне основатель нашумевшей хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев создает свою консалтинговую компанию, основным профилем которой будет информационная безопасность.