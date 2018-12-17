18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -7
$ 66.62р
75.38р
19:33 17.12.2018
Расширенный поиск

Авто
17.12.2018 13:35
Печать

Китайцы разлюбили. Крупнейший британский автопроизводитель сократит тысячи рабочих мест

Jaguar Land Rover, крупнейший британский автопроизводитель, принадлежащий ныне индийской корпорации Tata, планирует в начале следующего года уволить примерно 5000 работников, пишет The Guardian.

Сокращения эти являются частью программы оптимизации расходов на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Согласно плану, будут урезаны производственные затраты и инвестиции, и вдобавок распродано кое-какое имущество. The Telegraph считает, что JLR вынуждена пойти на такие меры по трем основным причинам: сокращение спроса на ее продукцию в Китае, общее падение спроса на дизельные автомобили и не в последнюю очередь пресловутый Brexit.

Увольнения больнее всего отразятся на основном заводе JLR в Солихалле, где собираются Range Rover и Discovery. Сейчас на нем трудятся 40 тысяч человек, скольким из них грозит увольнение, пока неясно, но понятно, что счет будет на тысячи. В апреле 2018 года завод уже пережил одну волну сокращений – тогда работы лишились 1000 человек. При этом именно Jaguar Land Rover является основным работодателем во всем графстве Уэст-Мидлендс, в которое входят крупный город Бирмингем и его окрестности.

Jaguar Land Rover в последнее время терпит все нарастающие убытки, The Guardian приводит цифру 90 миллионов фунтов потерь (100 миллионов евро) только за три месяца прошедшего лета. Тем не менее представители компании заявляют, что не отказываются от планов выпуска нового Land Rover Defender к 2020 году. Последняя версия легендарного внедорожника сошла с производственной линии этого самого завода в Солихалле в 2016 году.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
17.12.2018 18:05

«Эталон ЛенСпецСМУ» отмечена наградой на конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XI независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.12.2018 17:30

Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз победил в конкурсе «Доверие потребителя»

14 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя»
Setl City
17.12.2018 16:40

Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City стала обладателем специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленобласти» на конкурсе «Доверие потребителя» рынка недвижимости.
ООО «Терминал-Ресурс»
17.12.2018 16:14

«Новогодний разгуляй» захватил Царскосельские холмы

В прошедшие выходные на территории сданного ЖК «Образцовый квартал 3» состоялись новогодние гуляния для жителей Царскосельских холмов
Группа компаний «ЦДС»
17.12.2018 15:43

Группа ЦДС победила в конкурсе «Доверие потребителя»

Жилой комплекс ЦДС «Дюна» от Группы ЦДС стал победителем XI конкурса «Доверие потребителя». Объект признан лучшим в своем классе среди комплексов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.
«Лидер Групп»
17.12.2018 15:40

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Где накрыть стол и куда ставить елку?
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
17.12.2018 14:19

«Смольный проспект» - победитель конкурса «Доверие потребителя»

Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».
фото предоставлено компанией ЗАО «Ленстройтрест»
17.12.2018 14:16

ГК «Ленстройтрест» – победитель конкурса «Доверие потребителя» 2018

В Северной столице объявлены победители XI конкурса «Доверие потребителя». Группа компаний «Ленстройтрест» стала лидером в номинации «Строительная компания, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
ПАО «Группа ЛСР»
17.12.2018 13:42

Стартовали продажи квартир в новых домах «Новой Охты» и «Цветного города»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в своих проектах, реализация которых идет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение увеличилось на 841 квартиру.
Setl City
17.12.2018 13:28

Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.12.2018 12:52

КИО остался доволен квартирами от "Дальпитерстроя"

Чиновники комитета осмотрели и приняли социальный дом в Ленсоветовском, введенный в эксплуатацию в ноябре.
АО «Строительный трест»
17.12.2018 12:45

«Строительный трест» отмечен наградами «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры»

Компания «Строительный трест» стала обладателем двух специальных наград XI общественного конкурса «Доверие потребителя».