Китайцы разлюбили. Крупнейший британский автопроизводитель сократит тысячи рабочих мест

Jaguar Land Rover, крупнейший британский автопроизводитель, принадлежащий ныне индийской корпорации Tata, планирует в начале следующего года уволить примерно 5000 работников, пишет The Guardian.

Сокращения эти являются частью программы оптимизации расходов на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Согласно плану, будут урезаны производственные затраты и инвестиции, и вдобавок распродано кое-какое имущество. The Telegraph считает, что JLR вынуждена пойти на такие меры по трем основным причинам: сокращение спроса на ее продукцию в Китае, общее падение спроса на дизельные автомобили и не в последнюю очередь пресловутый Brexit.

Увольнения больнее всего отразятся на основном заводе JLR в Солихалле, где собираются Range Rover и Discovery. Сейчас на нем трудятся 40 тысяч человек, скольким из них грозит увольнение, пока неясно, но понятно, что счет будет на тысячи. В апреле 2018 года завод уже пережил одну волну сокращений – тогда работы лишились 1000 человек. При этом именно Jaguar Land Rover является основным работодателем во всем графстве Уэст-Мидлендс, в которое входят крупный город Бирмингем и его окрестности.

Jaguar Land Rover в последнее время терпит все нарастающие убытки, The Guardian приводит цифру 90 миллионов фунтов потерь (100 миллионов евро) только за три месяца прошедшего лета. Тем не менее представители компании заявляют, что не отказываются от планов выпуска нового Land Rover Defender к 2020 году. Последняя версия легендарного внедорожника сошла с производственной линии этого самого завода в Солихалле в 2016 году.