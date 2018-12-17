Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.

В доме спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных. На первом этаже разместились коммерческие помещения, общая площадь которых 1,37 тыс. кв. м. Подземная автостоянка метражом около 4,4 тыс. кв. м рассчитана на 246 автомобилей.

Во дворе дома оформлена оборудованная спортивная зона, включающая в себя три площадки. На них застройщик установил силовые тренажеры разных видов, стол для тенниса, оснастил оборудованием зону для уличной гимнастики и обустроил небольшой детский скалодром.

На детской площадке разместились игровые комплексы, карусель, песочница, качели и игровой «рыцарский замок». Setl City выполнила озеленение территории дома – высажены в общей сложности более 3200 деревьев и кустарников, среди которых жимолость, липа, сирень и шиповник.

Отметим, что возле дома 6 расположен парк отдыха, создание которого Setl City завершила осенью текущего года. Также неподалеку от корпуса будет возведен торговый комплекс с подземной автостоянкой, рассчитанной на 115 автомобилей. К его строительству планируют приступить в начале 2019 года – в нем разместится крупный сетевой супермаркет, фитнес-центр, магазины одежды, бытовой техники и детских товаров.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations