Ассоциация «Турпомощь» вывезет с острова Хайнань 334 туриста

Ассоциация «Турпомощь» вывезет во вторник, 18 декабря, 334 российских туриста с острова Хайнань в Москву, следует из сообщения ассоциации.

«Продолжается экстренный вывоз туристов «Жемчужной реки» рейсами, организованными Ассоциацией «Турпомощь»: рейс а/к Azur Air номер KTK 7706 по маршруту Санья – Москва. Дата вылета: 18.12.2018… Количество пассажиров: 344», — говорится в сообщении «Турпомощи».

Вылет будет осуществлен в 9:35 по местному времени. Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 14:55 по московскому времени.

В период с 11-16 декабря ассоциацией с острова Хайнань (КНР) на территорию Российской Федерации было экстренно эвакуировано 1 974 туриста туроператора ООО «Тревел Дизайнерс» («Жемчужная река»), добавляют в «Турпомощи». Рейсы осуществлялись в несколько городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара, Челябинск, Хабаровск.

В настоящее время, по информации, имеющейся у ассоциации, на острове Хайнань еще остаются около 800 человек.

Российские туристы, отправившиеся на остров Хайнань от туроператора «Жемчужная река», не могли вылететь в Россию по причине долгов оператора перед авиакомпанией «ИрАэро».