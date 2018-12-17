«Если ты не мент, заберут и тебя». Помощник Путина исполнил песню группы «Аквариум»

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который ранее призывал рокера Бориса Гребенщикова не лезть в политику, спел его песню «Немое кино», где есть строки о задержаниях.

Выступление государственного деятеля состоялось на вечеринке в московском ресторане, где праздновался день рождения сразу троих именинниц – экс-жены режиссера Федора Бондарчука Светланы, ресторатора Дины Хабировой и супруги самого Суркова Наталии Дубовицкой. Об этом 17 декабря сообщает издание «Ура.ру».

«Десять лет я озвучивал фильм, но это было немое кино», – поет помощник президента.

Видео выступления государственного деятеля в своих stories в Instagram выложила актриса и режиссер Фатима Ибрагимбекова, которая позже удалила ролик. Однако эти кадры сейчас можно найти в телеграм-каналах. На них видно, как гости с энтузиазмом восприняли выступление Суркова и танцуют под его пение под гитару.

Напомним, что Сурков всегда с теплотой относился к творчеству «Аквариума». В 2005 году, когда он занимал пост заместителя главы администрации президента, чиновник организовал встречу с рокерами, куда позвал и Бориса Гребенщикова. В 2010 году Сурков удостоил лидера группы определения «гений», однако посоветовал деятелю культуры не лезть в политику.

Песня «Немое кино» были написана в 1984 году для альбома «Ихтиология». В ней есть такие строки: «Панки любят грязь, а хиппи – цветы; и тех, и других заберут менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя»...