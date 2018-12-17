Октябрьский суд арестовал кормильца Армавира. Ему вменили миллиардный транзит наличных

Бизнесмен, доставленный из Краснодарского края, арестован за денежный транзит для петербургских обнальщиков. Ежедневно в Петербург и Москву оттуда шло от 15 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», около 12:30 17 декабря Октябрьский районный суд Петербурга до 30 января арестовал 39-летнего коммерсанта из города Армавира Краснодарского края Максима Ефимова. Оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД доставили его в Петербург 14 декабря, но суд был отложен на 72 часа. Что касается его коллег по схеме, вменяемой им Следственным управлением УМВД по Адмиралтейскому району, то их ограничили домашним арестом 13 декабря.

Ранее сообщалось о реализации экономической полиции петербургского главка по очередной группе, занимающейся обнальным бизнесом. Задержанным вменяют миллиард рублей, что прошел через подставные фирмы с конца прошлого по ноябрь 2018 года. Причем, по мнению следствия, кеш системно доставлялся из Армавира.

В расположенном на юге России Армавире проживает меньше 200 тысяч человек, более 70 из которых заняты на производствах. Согласно же материалам дела, ежедневно Максим Ефимов отправлял в Москву и Петербург не менее 15 миллионов рублей. Исходя из масштаба места и суммы, можно предположить, что кеш розничной торговли Армавира был под его контролем. Отсюда становится ясно, отчего Максима Ефимова называли в Армавире «кормильцем». Да, и для силовиков города его бизнес был, безусловно, интересен.

Как рассказали «Фонтанке» игроки обнального рынка, «в крупных городах ужесточаются банковские процедуры, и кеша объективно становится мало».

– Сегодня наличные еще можно собрать с сетевого ретейла, но все труднее. Поэтому Петербург заинтересован в деньгах из провинции, где контроля пока намного меньше, а для местной власти обнал не является нерукопожатным явлением, – говорит один из собеседников нашего издания.

Это, кстати, подтверждается и новостями. Так, в конце ноября этого года сообщалось, как тот же «банковский» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провел серию обысков по аналогичному обнальному делу, в том числе в Ростове-на-Дону и Таганроге. Тогда организатором схемы был назван бывший сотрудник ФСБ, а в Петербург привезли ростовского бизнесмена Черноусова.

Также по информации «Фонтанки», в этом году экономическая полиция Петербурга доезжала до Перми и Вологды с постановлениями на обыск по тем же делам, связанным с незаконной банковской деятельностью.

В процессе разговоров корреспондент получил совет, как мгновенно понять, что человек является перевозчиком обнальных денег: «Если вы летите в самолете на внутреннем рейсе и видите, как некто направляется в туалет вместе с сумкой на боку, которая явно в уборной лишняя, – это он, обнальный почтальон».