Ярош призвал «открыть охоту» на священников УПЦ, митрополита Онуфрия уведомили о лишении статуса

«Открыть охоту» на священников канонической Украинской православной церкви призвал депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.

Призыв экс-лидер запрещенной в РФ радикальной организации «Правый сектор» опубликовал в ночь на 17 декабря в Facebook. В своем посте народный избранник отметил «тегом» генпрокурора Украины Юрия Луценко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, его первого заместителя Ирину Геращенко, ряд других нардепов, а также городского голову Днепра Бориса Филатова и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

«Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это резидентура ФСБ… «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» — написал Ярош.

Тем временем избранный накануне в ходе «объединительного собора» «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний заявил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий лишен статуса митрополита Киевского.

«Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С этого времени, соответственно, не может быть двух митрополитов Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине», – заявил Епифаний телеканалу «1+1».

Как существовать в новых условиях, Украинская православная церковь должна решить на заседании священного синода, которое в эти минуты началось в Киеве. Легитимность прошедшего 15 декабря собора УПЦ не признает.