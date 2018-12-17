Ярош призвал «открыть охоту» на священников УПЦ, митрополита Онуфрия уведомили о лишении статуса
«Открыть охоту» на священников канонической Украинской православной церкви призвал депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.
Призыв экс-лидер запрещенной в РФ радикальной организации «Правый сектор» опубликовал в ночь на 17 декабря в Facebook. В своем посте народный избранник отметил «тегом» генпрокурора Украины Юрия Луценко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, его первого заместителя Ирину Геращенко, ряд других нардепов, а также городского голову Днепра Бориса Филатова и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
«Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это резидентура ФСБ… «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» — написал Ярош.
Тем временем избранный накануне в ходе «объединительного собора» «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний заявил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий лишен статуса митрополита Киевского.
«Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С этого времени, соответственно, не может быть двух митрополитов Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине», – заявил Епифаний телеканалу «1+1».
Как существовать в новых условиях, Украинская православная церковь должна решить на заседании священного синода, которое в эти минуты началось в Киеве. Легитимность прошедшего 15 декабря собора УПЦ не признает.
Справка:
15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», избравший главой новой раскольничьей церкви Украины «митрополита» Переяславского и Белоцерковского Епифания. О создании Украинской автокефальной церкви народу объявил президент страны Петр Порошенко. Томос о церковной автокефалии патриарх Константинопольский Варфоломей намерен вручить в Стамбуле 6 января.
На соборе 15 декабря присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. В канонической Украинской православной церкви их появление оценили как становление на путь раскола. Остальные иерархи УПЦ считают собрание неканонических структур недействительным.