Мокрецову предстоит отчитаться. Чиновников не отпустят из Смольного просто так

Основные кадровые решения в Смольном будут объявлены после Нового года. По одной из версий, врио губернатора Александр Беглов решил не портить праздничное настроение подчиненным, с которыми уже решил расстаться.

Отставки и назначения последуют после каникул, – сообщил «Фонтанке» осведомленный собеседник, имеющий отношение к администрации города. Впрочем, возможность для некоторых сотрудников встретить Новый год и Рождество на прежних местах – совсем не подарок со стороны Беглова.

Еще один собеседник в Смольном уточнил информацию, согласно которой имущественного вице-губернатора Михаила Мокрецова, чью отставку предрекали еще в ноябре, «просили остаться» до середины февраля. По словам источника «Фонтанки», Мокрецову предложено предоставить исполняющему обязанности губернатора акт сверки по обязательствам города, возникшим по проектам, которые курировал вице-губернатор за все время нахождения в должности. Только после этого ему будет предложено покинуть Смольный. Аналогичная процедура, говорят собеседники, ожидает всех чиновников, с которыми решено расстаться.

В сфере ответственности Мокрецова находятся имущественный и финансовый блоки. Очевидно, речь может идти о займах, которые брал Санкт-Петербург.

Александр Беглов неоднократно выражал недовольство работой городского комитета финансов. Город живет не по средствам, размещая долгосрочные облигации, – считает врио губернатора. За заимствования предыдущих годов в бюджете 2019 года предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. В 2017 году город разместил заём в виде облигаций на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м – уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы – 620 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что отставка Михаила Мокрецова намечалась еще на 21 ноября. Позже он сообщил о переносе этой даты на 10 декабря. Сам он объяснял «Фонтанке», что врио губернатора Александр Беглов попросил его остаться до момента утверждения бюджета в городском парламенте. Несмотря на то, что все приготовления к уходу были сделаны, Мокрецов вышел на работу в Смольный 10 декабря.