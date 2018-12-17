18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -7
$ 66.62р
75.38р
13:30 17.12.2018
Расширенный поиск

Власть
17.12.2018 13:05
Печать

Мокрецову предстоит отчитаться. Чиновников не отпустят из Смольного просто так

Основные кадровые решения в Смольном будут объявлены после Нового года. По одной из версий, врио губернатора Александр Беглов решил не портить праздничное настроение подчиненным, с которыми уже решил расстаться.

Отставки и назначения последуют после каникул, – сообщил «Фонтанке» осведомленный собеседник, имеющий отношение к администрации города. Впрочем, возможность для некоторых сотрудников встретить Новый год и Рождество на прежних местах – совсем не подарок со стороны Беглова. 

Еще один собеседник в Смольном уточнил информацию, согласно которой имущественного вице-губернатора Михаила Мокрецова, чью отставку предрекали еще в ноябре, «просили остаться» до середины февраля. По словам источника «Фонтанки», Мокрецову предложено предоставить исполняющему обязанности губернатора акт сверки по обязательствам города, возникшим по проектам, которые курировал вице-губернатор за все время нахождения в должности. Только после этого ему будет предложено покинуть Смольный. Аналогичная процедура, говорят собеседники, ожидает всех чиновников, с которыми решено расстаться.  

В сфере ответственности Мокрецова находятся имущественный и финансовый блоки. Очевидно, речь может идти о займах, которые брал Санкт-Петербург.

Александр Беглов неоднократно выражал недовольство работой городского комитета финансов. Город живет не по средствам, размещая  долгосрочные облигации, – считает врио губернатора. За заимствования предыдущих годов в бюджете 2019 года предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. В 2017 году город разместил заём в виде облигаций на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м – уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы – 620 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что отставка Михаила Мокрецова намечалась еще на 21 ноября. Позже он сообщил о переносе этой даты на 10 декабря. Сам он объяснял «Фонтанке», что врио губернатора Александр Беглов попросил его остаться до момента утверждения бюджета в городском парламенте. Несмотря на то, что все приготовления к уходу были сделаны, Мокрецов вышел на работу в Смольный 10 декабря.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
17.12.2018 13:28

Setl City сдала корпус 6 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 6 ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он представляет собой 12-этажное здание сложной конфигурации общей жилой площадью около 38 тыс. кв. м с полузамкнутым внутренним двором, закрытым от машин.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.12.2018 12:52

КИО остался доволен квартирами от "Дальпитерстроя"

Чиновники комитета осмотрели и приняли социальный дом в Ленсоветовском, введенный в эксплуатацию в ноябре.
АО «Строительный трест»
17.12.2018 12:45

«Строительный трест» отмечен наградами «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры»

Компания «Строительный трест» стала обладателем двух специальных наград XI общественного конкурса «Доверие потребителя».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.12.2018 11:03

Аэрофлот перевез четырехмиллионного пассажира аэропорта Краснодара

Авиакомпания Аэрофлот перевезла четырехмиллионного пассажира международного аэропорта Краснодара с начала 2018 года.
«Лидер Групп»
17.12.2018 10:47

Новый год близко!

В честь наступающего Нового года, весь декабрь в ГК «Лидер Групп» действует акция*: скидка до 25% на новые квартиры.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.