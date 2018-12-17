Петербуржцы сломали «Яндекс.Драйв» по всей России сразу после запуска в Северной столице

Запустившийся в Петербурге 17 декабря сервис быстрой аренды автомобиля «Яндекс.Драйв» был временно недоступен пользователям сразу после запуска. Доступные для бронирования автомобили пропали с карт и в Северной столице, и в Москве.

«У нас действительно временные трудности. Все заработает через 5 минут, извините», – сообщили корреспонденту «Фонтанки» в службе поддержки.

К 13 часам работа сервиса возобновилась. Для аренды в городе будут доступны 750 автомобилей, среди которых Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Audi A3. В зону завершения аренды входит территория в пределах Кольцевой автомобильной дороги, а также «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», Муринское поселение, Рыбацкое, Шушары.

Машины оснащены транспондерами для проезда по ЗСД – пока за счет компании. Позднее его стоимость будет добавляться к оплате поездки. Ожидается, что скоро появится возможность завершать аренду в аэропорту Пулково.

Каршеринговые автомобили других операторов в Петербурге уже стали регулярными участниками сводки ДТП. В последний раз два каршеринговых «Хёндэ Соляриса» устроили гонки по Невскому проспекту прямо под камерами.