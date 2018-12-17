В центре Петербурге начнут курсировать «новогодние» трамваи

«Горэлектротранс» с 18 декабря выпускает на улицы города три празднично оформленных трамвая, которые на самом предприятии предпочитают называть «волшебными». Об этом «Фонтанке» 17 декабря сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Украшенные трамваи будут ходить по городу на протяжении всего праздничного периода. Как отмечают в «Горэлектротрансе», выбранные модели модернизированы в ретростиле и напоминают самый комфортный и модный ленинградский вагон «Стиляга» – ЛМ-57. Увидеть их можно будет на маршруте №3, который пролегает от площади Репина до площади Ленина через Троицкий мост и Садовую улицу.

Предварительно в качестве даты последнего рейса «волшебного трамвая» в «Горэлектротрансе» назвали 13 января. Предприятие украшает трамвайные вагоны с 2016 года. В прошлый раз увидеть новогодний трамвай можно было на маршруте №24.