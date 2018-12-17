СК: Кровля на заводе в Дзержинском обрушилась во время работ по её утеплению

Работы по утеплению крыши вели в здании завода в Дзержинском во время обрушения перекрытий. Об этом 17 декабря рассказали в СК по Московской области.

«Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши», — объяснили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Московской области

По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 216 УК РФ).

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, четверо рабочих госпитализировали. Ранее сообщалось, что причиной ЧП мог стать налипший снег.

Частичное обрушение кровли производственного здания, которое принадлежит компании «Техногрупп» (производитель оборудования для вентиляционных систем), произошло сегодня утром.