«Строительный трест» отмечен наградами «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры»

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» стала обладателем двух специальных наград XI общественного конкурса «Доверие потребителя».

На торжественной церемонии, проходившей 14 декабря в «Планетарии №1», представителям компании были вручены памятные знаки «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» и «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленинградской области».

В составе жилых комплексов «Строительного треста» возводятся школы, детские сады и спортивные сооружения. В 2018 году в ЖК OSTROV в Петроградском районе начали работать два детских дошкольных учреждения, продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 детей в ЖК NEWПИТЕР в Ломоносовском районе.

Церемонию награждения посетили более 150 человек: представители власти, бизнеса, общественных объединений и организаций. Напомним, что ежегодный конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году по инициативе Комиссии по работе с потребителями рынка недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/