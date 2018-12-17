Финляндию накрыл снегопад. Рождество, вероятно, будет «белым»

Пейзажи в ночь на 17 декабря на западе и юге Финляндии стали по-настоящему зимними — в страну пришли снегопады.

Метеорологи Yle прогнозируют до конца дня в регионе Уусимаа, к которому относится и Хельсинки, до 10 см осадков. Атмосферный фронт с юга будет стремительно перемещаться на север через всю Суоми.

Автомобилистов предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах. Полиция в регионе Восточная Уусимаа сообщила о 7 мелких ДТП в связи с гололёдом.

Сейчас температура держится в районе нуля, примерно так же будет на следующей неделе, но даже возможное потепление не заставит весь снег растаять до Рождества (25 декабря), отмечают синоптики, а это значит, что зимний праздник будет «белым».

Отметим, что ноябрь в Финляндии был необычайно тёплым, даже в Лапландии практически не было снега, что вызвало разочарование у туристов, которые традиционно едут туда в ожидании зимней сказки. В рождественский период в регион назначено 677 чартерных рейсов.