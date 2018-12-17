С петербургских улиц убирают песок, который спасал от гололедицы

Сегодня, 17 декабря, на улицах Петербурга работают 614 единиц спецтехники и 900 работников ручного труда. Областные дороги чистят 200 машин.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, за прошлую неделю, с 10 по 16 декабря, с улиц была вывезена 61 тысяча кубометров снега, всего с начала зимы – 80 тысяч кубометров. Для уборки дорог и тротуаров за неделю дорожные предприятия провели более 8,8 тысячи смен техники, работники ручного труда отработали 8,2 тысячи смен. С очищенных от снега улиц дорожники убирают остатки песка, который использовали для борьбы со скользкостью.

В Ленинградской области за минувшие выходные от снега и наледи очищено две тысячи километров региональных трасс. Дорожные службы использовали 60 тонн чистой соли и почти две тысячи кубометров песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба областного дорожного комитета. Патрулирование областных дорог с интенсивным движением ведется круглосуточно обслуживающим дорожными ремонтно-строительными и эксплуатационными управлениями (ДРСУ и ДРЭУ).

Холоднее всего в субботу и воскресенье было в Бокситогорском районе – минус 20 градусов. В ближайшие три дня в регионе сохранятся устойчивые отрицательные температуры до минус 20 градусов ночью и минус 9 днем. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 19 декабря сильных снегопадов не прогнозируется.

Дорожники Петербурга и Ленинградской области принимают заявки от граждан по поводу состояния дорог по следующим телефонам: